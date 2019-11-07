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РИА Новости
Культура

В реставрации Нотр-Дама примут участие китайские эксперты

17:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Китайские эксперты будут участвовать в реставрации собора Парижской богоматери, сообщает France Info.
Соответствующее соглашение подписали правительства обеих стран во время визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона.
"Китай и Франция в 2020 году определят тему, формат и состав экспертов для этого сотрудничества", — говорится в сообщении агентства "Синьхуа".
Пожар 15 апреля 2019 года сильно повредил деревянную кровлю Нотр-Дама и привел к обрушению шпиля.
"У Китая большой опыт в области сохранения исторических объектов и международного сотрудничества в этой сфере", — отметил руководитель Национального управления культурного наследия Китая Лю Юйчжу.
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