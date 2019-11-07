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РИА Новости

МУС приговорил экс-лидера повстанцев в ДРК к 30 годам лишения свободы

14:24 07.11.2019
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© AFP 2019 / ANP/ Martijn BeekmanМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге
© AFP 2019 / ANP/ Martijn Beekman
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) приговорил бывшего лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганду к 30 годам тюремного заключения, следует из пресс-релиза суда.
В июле МУС признал Нтаганду виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. В заявлении суда сообщалось, что Нтаганда обвиняется по 18 пунктам за преступления, совершенные в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) в 2002-2003 годах. Нтаганда виновен в числе прочего в убийствах, изнасилованиях, вовлечении других людей в сексуальное рабство, в перемещении гражданского населения и зачислении детей в возрасте до 15 лет в ряды вооруженной группировки.
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"МУС единогласно приговорил Боско Нтаганду к 30 годам лишения свободы. Время, проведенное под стражей в МУС, - с 22 марта 2013 года по 7 ноября 2019 года – будет вычтено из этого приговора", - говорится в релизе.
Шестая судебная палата суда вынесла за каждое преступление, совершенное Нтагандой, отдельный приговор. Сроки тюремного заключения варьировались от 8 до 30 лет. Кроме того, палата вынесла общий вердикт.
При этом суд посчитал, что в данном случае не были соблюдены условия для пожизненного заключения экс-лидера повстанцев, а срок лишения свободы в соответствии с Римским статутом не может превышать 30 лет.
Также суд решил не налагать штраф на Нтаганду и не производить конфискацию его доходов.
Защита и обвинение могут обжаловать приговор суда в течение 30 дней.
Нтаганда по прозвищу "Терминатор" был одним из командиров конголезских повстанческих формирований. Ранее он был одним из лидеров группировки "Национальный конгресс народной обороны", которая вела борьбу с правительством ДР Конго и соседней Руанды. В 2009 году в рамках кампании по примирению большинство боевиков "Национального конгресса" были приняты в армию ДРК, а сам Нтаганда получил звание генерала.
В 2006 году МУС обвинил Нтаганду в военных преступлениях, в частности, в том, что он использовал детей младше 15 лет для участия в боевых действиях. В 2013 году Нтаганда, которого разыскивал МУС, явился с повинной в посольство США в Руанде. Впоследствии он был доставлен в Гаагу в сопровождении представителей МУС.
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