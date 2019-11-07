Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.15 мск рос на 0,71% - до 3002 пунктов (уже поднимался на 0,8%, до 3003,15 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС - на 0,86%, до 1484,01 пункта.
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Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,26% - до 62,52 доллара за баррель.