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РИА Новости

Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

14:40 07.11.2019 (обновлено: 14:43 07.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.15 мск рос на 0,71% - до 3002 пунктов (уже поднимался на 0,8%, до 3003,15 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС - на 0,86%, до 1484,01 пункта.
Московская биржа
25 сентября, 15:13РИА Недвижимость
Мосбиржа и "Дом.РФ" хотят запустить индекс цен на жилье
Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,26% - до 62,52 доллара за баррель.
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