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РИА Новости

Роскомнадзор направил запрос из-за утечек данных пользователей Instagram

14:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в группе компаний Facebook запрос в связи с утечками данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram, но жалоб от российских пользователей в ведомство не поступало, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В конце октября газета "Известия" со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе - ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.
"Безусловно, мы это сообщение видели. Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли", - сказал Жаров в кулуарах конференции "Защита персональных данных".
"Ни одной жалобы со стороны российских граждан - пользователей сервиса Instagram к нам не поступило. Поэтому подтвердить или опровергнуть, затронуты ли интересы конкретных пользователей, мы не можем", - добавил глава Роскомнадзора.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Вчера, 11:36Радио Sputnik
РКН предложил наказывать за использование похищенных персональных данных
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РоскомнадзорАлександр ЖаровМоскваFacebook, Inc.Общество
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