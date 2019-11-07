Роскомнадзор направил запрос из-за утечек данных пользователей Instagram

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в группе компаний Facebook запрос в связи с утечками данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram, но жалоб от российских пользователей в ведомство не поступало, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В конце октября газета "Известия" со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе - ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.
"Безусловно, мы это сообщение видели. Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли", - сказал Жаров в кулуарах конференции "Защита персональных данных".
"Ни одной жалобы со стороны российских граждан - пользователей сервиса Instagram к нам не поступило. Поэтому подтвердить или опровергнуть, затронуты ли интересы конкретных пользователей, мы не можем", - добавил глава Роскомнадзора.