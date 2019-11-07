Роскомнадзор направил запрос из-за утечек данных пользователей Instagram

"Безусловно, мы это сообщение видели. Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли", - сказал Жаров в кулуарах конференции "Защита персональных данных".