Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T14:26Z
https://ria.ru/20191107/1560673076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/19065/77/190657760_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6795dd6d602ad6988dafdd774fde1779.jpg
РИА Новости

Четверо судей погибли при нападении талибов в Афганистане, сообщают СМИ

14:21 07.11.2019 (обновлено: 14:26 07.11.2019)
210
© РИА Новости / Андрей ГрешновБеспорядки в Кабуле
Беспорядки в Кабуле
© РИА Новости / Андрей Грешнов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверо судей провинции Пактия погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, чиновники направлялись из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди. Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан", однако ни одна группировка не взяла за него ответственность.
При этом по данным телеканала 1TV, судей было трое.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция в Афганистане
2 ноября, 10:12РИА Новости
СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
101101
Обсудить 0
Исламское государствоПроисшествияПактияЛогар (провинция)АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
В Ираке за сутки из-за протестов погибли десять человек, сообщил источник
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
Выступающие против Brexit партии договорились не конкурировать на выборах
Военные и полиция Нигерии
СМИ: в Нигерии погибли десять военных при нападении боевиков "Боко Харам"
Президент США Дональд Трамп
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов SSJ-100
Акция протеста в Барселоне
В Испании объяснили позицию Британии в ситуации с каталонским политиком
Дамаск
В пригороде Дамаска из-за взрыва в автобусе пострадали два человека
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ: в результате нападения на конвой в Буркина-Фасо погибли 37 человек
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины
Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу
Полицейские в Великобритании
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Международное агентство по атомной энергии
Представитель США прокомментировала задержание инспектора МАГАТЭ в Иране
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Иракская разведка задержала двоих главарей ИГ*, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Лента новостейМолния