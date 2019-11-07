Четверо судей погибли при нападении талибов в Афганистане, сообщают СМИ

По данным телеканала, чиновники направлялись из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди. Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан", однако ни одна группировка не взяла за него ответственность.