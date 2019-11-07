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РИА Новости

Медведев хочет обсудить с адвокатским сообществом закон об адвокатуре

14:17 07.11.2019 (обновлено: 14:44 07.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил в ближайшее время завершить экспертное обсуждение концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи в РФ, которую сейчас прорабатывает Минюст, и к началу марта представить документ в кабмин, а к середине следующего года принять по нему окончательное решение.
"Министерство юстиции готовит концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Документ должен решить двуединую задачу - обеспечить квалифицированную юридическую защиту прав граждан и юридических лиц, с одной стороны, а также повышение эффективности правоприменения", - сообщил Медведев на встрече с представителями адвокатского сообщества в четверг.
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Он также предложил обсудить вопрос о том, на какой основе в дальнейшем будет развиваться в стране рынок юридических услуг: надо ли наделять адвокатов исключительными правами на представление дел в суде, как это сделано в некоторых государствах, или же этот путь для России не подходит.
"Предлагаю в ближайшее время завершить экспертное обсуждение этой концепции, в том числе - и прежде всего - с адвокатским сообществом, с тем, чтобы к началу марта документ поступил в правительство. Мы его доработаем, обсудим в разных измерениях, что называется, даже на юридическом форуме в Санкт-Петербурге это можно было бы сделать, чтобы в середине года правительство могло принять по нему окончательное решение", - заявил премьер.
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Дмитрий МедведевПолитика
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