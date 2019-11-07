Медведев хочет обсудить с адвокатским сообществом закон об адвокатуре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил в ближайшее время завершить экспертное обсуждение концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи в РФ, которую сейчас прорабатывает Минюст, и к началу марта представить документ в кабмин, а к середине следующего года принять по нему окончательное решение.

"Министерство юстиции готовит концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Документ должен решить двуединую задачу - обеспечить квалифицированную юридическую защиту прав граждан и юридических лиц, с одной стороны, а также повышение эффективности правоприменения", - сообщил Медведев на встрече с представителями адвокатского сообщества в четверг.

Он также предложил обсудить вопрос о том, на какой основе в дальнейшем будет развиваться в стране рынок юридических услуг: надо ли наделять адвокатов исключительными правами на представление дел в суде, как это сделано в некоторых государствах, или же этот путь для России не подходит.