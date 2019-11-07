Зеленский подписал изменения в бюджет, выделив деньги на зарплаты шахтерам

Рада приняла соответствующий закон в конце октября. На сайте парламента отмечено, что 7 ноября Зеленский вернул документ с подписью в парламент.

"Предполагается увеличить расходы на решение приоритетных и первоочередных задач, в частности на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения – 1 миллиард гривен (около 40,4 миллиона долларов)", - говорится в пояснительной записке к закону.