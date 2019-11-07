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РИА Новости

Зеленский подписал изменения в бюджет, выделив деньги на зарплаты шахтерам

14:15 07.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2019 год, которые позволят выделить дополнительно 1 миллиард гривен (около 40,4 миллиона долларов) на погашение задолженности по зарплате шахтерам.
Рада приняла соответствующий закон в конце октября. На сайте парламента отмечено, что 7 ноября Зеленский вернул документ с подписью в парламент.
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"Предполагается увеличить расходы на решение приоритетных и первоочередных задач, в частности на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения – 1 миллиард гривен (около 40,4 миллиона долларов)", - говорится в пояснительной записке к закону.
Ранее на Украине прошли ряд акций протеста шахтеров, которые требовали погасить им задолженность по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что по состоянию на 21 октября эта задолженность составляет около 47 миллионов долларов.
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