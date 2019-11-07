В Японии перехватили партию кокаина весом 400 килограммов, сообщили СМИ

По его данным, рыночная стоимость наркотика достигает примерно 8 миллиардов иен (около 73,3 миллиона долларов). В августе этого года в городе Тоёхаси префектуры Айти была перехвачена партия кокаина весом 177 килограммов.
Наркотики, как сообщает Киодо, были доставлены в Кобе, предположительно, из-за границы.
"Кокаин до недавнего времени был наркотиком, который много употребляли иностранцы, но в последние годы он все шире распространяется в стране", - приводит агентство слова своего источника. В нынешнем году, указывает агентство, были отмечены случаи вынесения обвинительных приговоров артистам и спортсменам за употребление и хранение кокаина.
Буквально накануне в Японии сообщили об изъятии 18 килограммов наркотиков у молодого музыканта из Канады в аэропорту Осаки на 1,07 миллиарда иен (около 10 миллионов долларов). Наркотики были в ручной клади пассажира в пластиковых пакетах по одному килограмму в каждом.