В Японии перехватили партию кокаина весом 400 килограммов, сообщили СМИ

"Кокаин до недавнего времени был наркотиком, который много употребляли иностранцы, но в последние годы он все шире распространяется в стране", - приводит агентство слова своего источника. В нынешнем году, указывает агентство, были отмечены случаи вынесения обвинительных приговоров артистам и спортсменам за употребление и хранение кокаина.