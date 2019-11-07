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РИА Новости

В Японии перехватили партию кокаина весом 400 килограммов, сообщили СМИ

14:03 07.11.2019
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© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. В японском порту Кобе в прошлом месяце в одном из контейнеров была перехвачена крупнейшая в Японии партия кокаина весом 400 килограммов, передало агентство Киодо со ссылкой на источники в следствии по этому делу.
По его данным, рыночная стоимость наркотика достигает примерно 8 миллиардов иен (около 73,3 миллиона долларов). В августе этого года в городе Тоёхаси префектуры Айти была перехвачена партия кокаина весом 177 килограммов.
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Наркотики, как сообщает Киодо, были доставлены в Кобе, предположительно, из-за границы.
"Кокаин до недавнего времени был наркотиком, который много употребляли иностранцы, но в последние годы он все шире распространяется в стране", - приводит агентство слова своего источника. В нынешнем году, указывает агентство, были отмечены случаи вынесения обвинительных приговоров артистам и спортсменам за употребление и хранение кокаина.
Буквально накануне в Японии сообщили об изъятии 18 килограммов наркотиков у молодого музыканта из Канады в аэропорту Осаки на 1,07 миллиарда иен (около 10 миллионов долларов). Наркотики были в ручной клади пассажира в пластиковых пакетах по одному килограмму в каждом.
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