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РИА Новости

В Европе в феврале начнут испытывать российские будильники для водителей

14:01 07.11.2019 (обновлено: 14:02 07.11.2019)
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CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
CC0 / DarkoStojanovic /
Водитель автомобиля. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пилотный запуск российских систем контроля бодрствования для водителей общественного транспорта начнется в Европе в феврале, рассказал РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов.
Ранее сообщалось, что компании-участники "Нейронет" разработали системы контроля бодрствования. Первая система – так называемая нейрокепка, которая контролирует активность головного мозга, проверяя такие показатели, как рассеянность, утомление, потеря концентрации, а также следит за мышечной активностью человека. Если водитель устал и засыпает, устройство даст звуковой сигнал. Еще одно устройство - камера, которая следит за водителем. В случае если он начинает нехарактерно мотать головой или реже моргать, камера предупреждает, что человек может уснуть.
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По словам Семенова, европейские страны заинтересовались системой контроля бодрствования с камерой. "Российские разработчики, в том числе "Скайтрек", разрабатывают дальше свои платформы, которые с камерами, их будут ставить на грузовики и общественный транспорт. Есть вероятность, что некоторые образцы сперва поставят не в России, а в зарубежных странах. В Европе идею схватили, и там она быстрее развивается, чем у нас", - рассказал он в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
"Это высокотехнологический экспорт, но в России будет внедряться, скорее всего, позже Европы. Пилотный запуск за рубежом начнется, я думаю, уже в феврале", - добавил он.
По данным Минтранса, около четверти дорожных аварий в России происходит из-за усталости водителей. Чтобы предотвратить подобные аварии, водители включают громкую музыку или требуют от пассажира занимать себя разговором. В России в Новгородской области уже прошел пилот с нейрокепками для водителей, ими уже оснастили шесть школьных автобусов. Интерес к проекту проявили также власти Оренбурга, Белгорода, Московской области и Москвы.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ)ЕвропаРоссияТехнологии
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