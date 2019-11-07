В Европе в феврале начнут испытывать российские будильники для водителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пилотный запуск российских систем контроля бодрствования для водителей общественного транспорта начнется в Европе в феврале, рассказал РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Пилотный запуск российских систем контроля бодрствования для водителей общественного транспорта начнется в Европе в феврале, рассказал РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов.

Ранее сообщалось, что компании-участники "Нейронет" разработали системы контроля бодрствования. Первая система – так называемая нейрокепка, которая контролирует активность головного мозга, проверяя такие показатели, как рассеянность, утомление, потеря концентрации, а также следит за мышечной активностью человека. Если водитель устал и засыпает, устройство даст звуковой сигнал. Еще одно устройство - камера, которая следит за водителем. В случае если он начинает нехарактерно мотать головой или реже моргать, камера предупреждает, что человек может уснуть.

По словам Семенова, европейские страны заинтересовались системой контроля бодрствования с камерой. "Российские разработчики, в том числе "Скайтрек", разрабатывают дальше свои платформы, которые с камерами, их будут ставить на грузовики и общественный транспорт. Есть вероятность, что некоторые образцы сперва поставят не в России, а в зарубежных странах. В Европе идею схватили, и там она быстрее развивается, чем у нас", - рассказал он в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

"Это высокотехнологический экспорт, но в России будет внедряться, скорее всего, позже Европы. Пилотный запуск за рубежом начнется, я думаю, уже в феврале", - добавил он.