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РИА Новости
Калужская область

В Калужской области отремонтируют более 177 километров дорог

13:50 07.11.2019
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© Фото : Pixabay / photochuКалужская область
Калужская область
© Фото : Pixabay / photochu
Калужская область. Архивное фото
КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Более 40 автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 177 километров будут отремонтированы к концу 2019 года в Калужской области, это лучший показатель за последние 3 года, заявила журналистам региональный министр дорожного хозяйства Ольга Иванова.
Глава профильного министерства подвела первые итоги реализации на территории региона национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. По данным правительства региона, Калужская область в рамках реализации нацпроекта участвует в трех проектах: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения".
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По словам Ивановой, в настоящее время в ходе реализации проекта завершаются работы на более 40 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 177 километров.
"Это лучший показатель за последние 3 года", - подчеркнула министр.
Она отметила, что также отремонтированы более 30 километров автодорог в сельской местности.
Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется качеству выполнения работ, подчеркнула Иванова. По ее словам, проведенный ремонт "беспрецедентен и по своему финансированию, и по количеству видов работ, и по их качеству".
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"Все дорожное покрытие выполнено с применением щебеночно-мастичного асфальта М 20. Его технические характеристики позволят не проводить ремонт дорог в течение 10 лет. Данный показатель в области достигнут благодаря финансированию, которое проходило в рамках нацпроекта", - пояснила министр.
Иванова сообщила, что в 2020 году реализация проекта на территории региона продолжится. Планируется завершить ремонт улично-дорожной сети Калуги, продолжить ремонт в Обнинске и Малоярославце, а также в других муниципальных образованиях области, дорогах регионального значения и на селе.
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Калужская областьОльга ИвановаКалужская областьОбщество
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