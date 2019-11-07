В Калужской области отремонтируют более 177 километров дорог

КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Более 40 автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 177 километров будут отремонтированы к концу 2019 года в Более 40 автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 177 километров будут отремонтированы к концу 2019 года в Калужской области , это лучший показатель за последние 3 года, заявила журналистам региональный министр дорожного хозяйства Ольга Иванова.

Глава профильного министерства подвела первые итоги реализации на территории региона национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. По данным правительства региона, Калужская область в рамках реализации нацпроекта участвует в трех проектах: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения".

По словам Ивановой, в настоящее время в ходе реализации проекта завершаются работы на более 40 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 177 километров.

"Это лучший показатель за последние 3 года", - подчеркнула министр.

Она отметила, что также отремонтированы более 30 километров автодорог в сельской местности.

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется качеству выполнения работ, подчеркнула Иванова. По ее словам, проведенный ремонт "беспрецедентен и по своему финансированию, и по количеству видов работ, и по их качеству".

"Все дорожное покрытие выполнено с применением щебеночно-мастичного асфальта М 20. Его технические характеристики позволят не проводить ремонт дорог в течение 10 лет. Данный показатель в области достигнут благодаря финансированию, которое проходило в рамках нацпроекта", - пояснила министр.