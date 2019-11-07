Врачи рассказали о состоянии 11 пострадавших при пожаре в Уфе

УФА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние 11 пострадавших при пожаре в многоэтажке Состояние 11 пострадавших при пожаре в многоэтажке Уфы - средней тяжести, все они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, сообщили в минздраве Башкирии.

Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что при возгорании на шестом этаже 9-этажного дома в Уфе по улице Николая Дмитриева пострадали 11 человек, шесть из них дети.

По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в многопрофильные больницы города: больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую детскую клиническую больницу, Городскую клиническую больницу №21.

"В стационарах они осмотрены бригадами специалистов, им проведены необходимые исследования. Все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в релизе.