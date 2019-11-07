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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии 11 пострадавших при пожаре в Уфе

13:49 07.11.2019 (обновлено: 14:18 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние 11 пострадавших при пожаре в многоэтажке Уфы - средней тяжести, все они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, сообщили в минздраве Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что при возгорании на шестом этаже 9-этажного дома в Уфе по улице Николая Дмитриева пострадали 11 человек, шесть из них дети.
По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в многопрофильные больницы города: больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую детскую клиническую больницу, Городскую клиническую больницу №21.
"В стационарах они осмотрены бригадами специалистов, им проведены необходимые исследования. Все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в релизе.
Ведомство отмечает, что все необходимое лечение им предоставляется в полном объеме.
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