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РИА Новости

"Яндекс" стал жертвой массовой рассылки с угрозами

13:48 07.11.2019 (обновлено: 14:43 07.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковский офис отечественной ИТ-компании "Яндекс", которой исполняется 20 лет
Московский офис отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Яндекс" заявил в правоохранительные органы о поступивших в компанию письмах с угрозами.

"Это было вчера. Насколько нам известно, это массовая рассылка, которая затронула не только "Яндекс". Всю необходимую информацию мы сразу передали в правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Ранее СМИ писали, что неизвестные прислали в "Яндекс" письмо, в котором грозились направить в штаб-квартиру компании на улице Льва Толстого в Хамовниках самодельные дроны со взрывчаткой и привести ее в действие внутри здания.
Кроме того, злоумышленники потребовали выплатить им криптовалюту.
Вид на Улан-Уде
12 сентября, 14:27РИА Новости
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
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ЯндексМоскваПроисшествия
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