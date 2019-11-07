"Яндекс" стал жертвой массовой рассылки с угрозами

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Яндекс" заявил в правоохранительные органы о поступивших в компанию письмах с угрозами.
"Это было вчера. Насколько нам известно, это массовая рассылка, которая затронула не только "Яндекс". Всю необходимую информацию мы сразу передали в правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Ранее СМИ писали, что неизвестные прислали в "Яндекс" письмо, в котором грозились направить в штаб-квартиру компании на улице Льва Толстого в Хамовниках самодельные дроны со взрывчаткой и привести ее в действие внутри здания.
Кроме того, злоумышленники потребовали выплатить им криптовалюту.
12 сентября, 14:27РИА НовостиВ мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами