Умер актер из сериала "Неотложка" Александр Купцов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался на 65-м году жизни.
Он умер накануне вечером, сразу после спектакля "Маленький принц", сообщается на странице Казанского ТЮЗа в соцсети "ВКонтакте".
"Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить", — говорится в сообщении.
Прощание с актером состоится в субботу, 9 ноября, в здании театра. Похоронят Купцова на кладбище в поселке Салмачи.
Александр Купцов снимался в сериале "Неотложка", фильмах "Зулейха", "Голубка", "Земля прокаженных" и других. На его счету также десятки ролей в Казанском ТЮЗе.