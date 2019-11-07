Умер актер из сериала "Неотложка" Александр Купцов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался на 65-м году жизни.

Он умер накануне вечером, сразу после спектакля "Маленький принц", сообщается на странице Казанского ТЮЗа в соцсети "ВКонтакте"

"Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить", — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится в субботу, 9 ноября, в здании театра. Похоронят Купцова на кладбище в поселке Салмачи.