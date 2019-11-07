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РИА Новости
Культура

Умер актер из сериала "Неотложка" Александр Купцов

13:45 07.11.2019 (обновлено: 14:33 07.11.2019)
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© Фото : Казанский ТЮЗЗаслуженный артист Российской Федерации Александр Купцов
Заслуженный артист Российской Федерации Александр Купцов
© Фото : Казанский ТЮЗ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался на 65-м году жизни.
Он умер накануне вечером, сразу после спектакля "Маленький принц", сообщается на странице Казанского ТЮЗа в соцсети "ВКонтакте".
"Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить", — говорится в сообщении.
Прощание с актером состоится в субботу, 9 ноября, в здании театра. Похоронят Купцова на кладбище в поселке Салмачи.
Александр Купцов снимался в сериале "Неотложка", фильмах "Зулейха", "Голубка", "Земля прокаженных" и других. На его счету также десятки ролей в Казанском ТЮЗе.
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КультураАлександр КупцовТатарстанОбщество
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