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РИА Новости

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов жителей

13:44 07.11.2019 (обновлено: 15:01 07.11.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии обвинили в поджоге частных домов и хозяйственных построек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Подозреваемого арестовали. В региональном главке МВД эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли, сообщив только, что арестован один из местных жителей.
По данным телеканала "Вести. Хакасия", 23-летнего молодого человека назначили начальником пожарной части в августе. С тех пор в селе сгорели шесть жилых домов и несколько нежилых строений.
Источники "Вестей" отметили, что руководитель признал свою вину. Следователям он заявил, что поджигал дома, чтобы проверить профпригодность подчиненных.
Сотрудник МЧС РФ
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