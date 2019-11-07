В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов жителей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии обвинили в поджоге частных домов и хозяйственных построек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Подозреваемого арестовали. В региональном главке МВД эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли, сообщив только, что арестован один из местных жителей.
По данным телеканала "Вести. Хакасия", 23-летнего молодого человека назначили начальником пожарной части в августе. С тех пор в селе сгорели шесть жилых домов и несколько нежилых строений.
Источники "Вестей" отметили, что руководитель признал свою вину. Следователям он заявил, что поджигал дома, чтобы проверить профпригодность подчиненных.
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