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РИА Новости

Медведев поддержал идею наградить ответственных за переход на цифровое ТВ

13:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение отметить работу тех, кто занимался работой по переходу на цифровое вещание в России в регионах.
"Присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался, давайте подумаем, каким образом их отметить",- сказал он на заседании правительства
Как ранее в ходе заседания заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, стоит наградить людей, которые активно помогали переходу на "цифру".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
6 ноября, 13:39РИА Новости
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"Конечно, нужно отметить регионы-первопроходцы, которые первыми отключили аналог. Это Тверская область, Ярославская, Тульская и Рязанская. ...Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на "цифру" представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, наверное, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров",- сказал он, отметив, что ведомственные награды получили уже порядка 500 волонтеров со всей страны.
Носков также выделил регионы, которые, по его словам, справились с переходом, несмотря на сложные исходные условия.
"Я бы хотел особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе, отключение аналога прошло без проблем и без накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край",- сказал он.
Регионы в цифре
5 ноября, 12:53РИА Новости
Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
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Константин НосковДмитрий МедведевМоскваТюменская областьЯкутияОбщество
Популярные комментарии
Наградить тех кто помог распилить бюджет. Нужно называть вещи своими именами.
7 ноября, 13:43
mdmiguel dios
920002
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