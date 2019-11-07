Медведев поддержал идею наградить ответственных за переход на цифровое ТВ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение отметить работу тех, кто занимался работой по переходу на цифровое вещание в России в регионах.

"Присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался, давайте подумаем, каким образом их отметить",- сказал он на заседании правительства

Как ранее в ходе заседания заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, стоит наградить людей, которые активно помогали переходу на "цифру".

"Конечно, нужно отметить регионы-первопроходцы, которые первыми отключили аналог. Это Тверская область, Ярославская, Тульская и Рязанская. ...Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на "цифру" представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, наверное, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров",- сказал он, отметив, что ведомственные награды получили уже порядка 500 волонтеров со всей страны.

Носков также выделил регионы, которые, по его словам, справились с переходом, несмотря на сложные исходные условия.