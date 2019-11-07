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РИА Новости

Набиуллина объяснила, почему инфляция пока отклоняется от цели 4%

13:43 07.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Банка России, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"Наша задача - обеспечивать инфляцию около 4%, и если есть отклонения, объяснять, почему эти отклонения произошли, объяснять меры, с помощью которых мы стремимся вернуть инфляцию к 4%. Действительно важно, что и бизнес ориентируется уже на эти прогнозы и корректирует ожидания", - сказала Набиуллина.
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"В связи с чем произошли изменения? Действительно инфляция к концу года будет ниже, чем мы прогнозировали раньше. Если сказать коротко, то мы ожидали действия проинфляционных факторов, они не случились, но произошли дезинфляционные явления", - пояснила глава ЦБ.
Среди проинфляционных факторов она перечислила быстрое восстановление цен на нефть, которые в начале текущего года упали почти на 40%, и укрепление рубля. "Хотя влияние цен на нефть ограничено на курс, но оно тем не менее есть... Поэтому мы ждали, что это может повлиять определенным образом на курс, но цены на нефть достаточно быстро вернулись, было в целом укрепление рубля в этом году, а укрепление рубля - это дезинфляционный фактор", - отметила Набиуллина.
Вместе с тем, она напомнила, что произошли структурные изменения на рынке продовольствия, где выросло предложение со стороны производителей, а также некоторая неопределенность бюджетных расходов. Эти факторы также повлияли на динамику инфляции.
"Инфляция у нас волатильна в отличие от многих других стран, которые влияют на колебания инфляции. Здесь мы должны вместе с правительством работать, чтобы такие немонетарные факторы колебаний цен снизить", - резюмирована глава ЦБ.
Согласно свежему прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2019 года будет находиться в диапазоне 3,2-3,7%. Регулятор в текущем году несколько раз корректировал свои ожидания по инфляции, изначально прогноз был на уровне 5-5,5%. Банк России ожидает, что инфляция сложится несколько ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета, а по итогам 2020 года составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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ИнфляцияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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