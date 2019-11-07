В Перми журналистка обвинила сотрудника ЧОП в нападении

Уголовное дело о халатности должностных лиц управления капитального строительства Пермского края, допустивших незаконный снос гаражей в центре Перми, ведет региональный главк Следственного комитета. По данным следствия, в апреле ведомство заключило договор на устройство ограждения вокруг гаражного кооператива и подготовку к проведению изыскательских работ, однако подрядчик вместо этого снес более 50 гаражных боксов. Как отмечают в СК, в управлении капстроительства о демонтаже гаражей знали, но никаких действий не предприняли.