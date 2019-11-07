Фотография спального района Иркутска поборется за звание лучшего кадра года

Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.
Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.
Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.
Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.
Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.
Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.
Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.
Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.
Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.
Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.
Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.
Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.
Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.
Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.
Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.
Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.
Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.
Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.