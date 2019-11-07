Фотография спального района Иркутска поборется за звание лучшего кадра года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жюри конкурса архитектурной фотографии The Architectural Photography Awards . Жюри конкурса архитектурной фотографии The Architectural Photography Awards объявило 24 работы, включая снимок спального района Иркутска, которые поборются за звание лучшего кадра 2019 года.

© Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles. 1 из 6 Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles. © Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto © Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu. 2 из 6 Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu. © Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto © Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino. 3 из 6 Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino. © Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto © Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede. 4 из 6 Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede. © Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto © Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu. 5 из 6 Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu. © Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto © Фото : Su Zhewei/APA19/Sto Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei. 6 из 6 Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei. © Фото : Su Zhewei/APA19/Sto 1 из 6 Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles. © Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto 2 из 6 Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu. © Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto 3 из 6 Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino. © Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto 4 из 6 Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede. © Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto 5 из 6 Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu. © Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto 6 из 6 Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei. © Фото : Su Zhewei/APA19/Sto

В конкурсе шесть номинаций: "экстерьер", "интерьер", "чувство места", "используемое здание", "снимок с мобильного телефона", "портфолио", в каждой из которых по четыре финалиста.

Снимок дома в Иркутске, который сделал китайский фотограф Ма Чэнжун, представлен в номинации "чувство места".

В этом году работы более двух тысяч участников из 42 стран судила группа экспертов по архитектурной фотографии, а также лауреат прошлого года поляк Павел Паничко.