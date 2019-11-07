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РИА Новости
Культура

Фотография спального района Иркутска поборется за звание лучшего кадра года

19:38 07.11.2019
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© Фото : Ma ChengRong/APA19/StoMa ChengRong. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
Ma ChengRong. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
© Фото : Ma ChengRong/APA19/Sto
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жюри конкурса архитектурной фотографии The Architectural Photography Awards объявило 24 работы, включая снимок спального района Иркутска, которые поборются за звание лучшего кадра 2019 года.
© Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto

Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.

Thomas Knowles. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
1 из 6

Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.

© Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto
© Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto

Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.

Tzu Chin Yu. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
2 из 6

Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.

© Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto
© Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto

Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.

Marco Tagliarino. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
3 из 6

Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.

© Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto
© Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto

Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.

Joris Hoogstede. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
4 из 6

Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.

© Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto
© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto

Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.

Laurian Ghinitoiu. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
5 из 6

Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
© Фото : Su Zhewei/APA19/Sto

Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.

Su Zhewei. Работа финалиста конкурса The Architectural Photography Awards 2019
6 из 6

Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.

© Фото : Su Zhewei/APA19/Sto
1 из 6

Отражение главного зала в витрине в музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Фотограф Thomas Knowles.

© Фото : Thomas Knowles/APA19/Sto
2 из 6

Спортивный стадион Tossols-Basil (Олот, Испания). Фотограф Tzu Chin Yu.

© Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto
3 из 6

Башня Дженерали (Милан, Италия). Фотограф Marco Tagliarino.

© Фото : Marco Tagliarino/APA19/Sto
4 из 6

Церковь Грундтвига (Стокгольм, Швеция). Фотограф Joris Hoogstede.

© Фото : Joris Hoogstede/APA19/Sto
5 из 6

Музей Kistefos (Евнакер, Норвегия). Фотограф Laurian Ghinitoiu.

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
6 из 6

Небоскреб (Шэньчжэнь, Китай). Фотограф Su Zhewei.

© Фото : Su Zhewei/APA19/Sto
В конкурсе шесть номинаций: "экстерьер", "интерьер", "чувство места", "используемое здание", "снимок с мобильного телефона", "портфолио", в каждой из которых по четыре финалиста.
Снимок дома в Иркутске, который сделал китайский фотограф Ма Чэнжун, представлен в номинации "чувство места".
В этом году работы более двух тысяч участников из 42 стран судила группа экспертов по архитектурной фотографии, а также лауреат прошлого года поляк Павел Паничко.
Победитель будет объявлен шестого декабря на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме.
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
3 декабря 2018, 18:11РИА Новости
Форма как искусство: лучшие архитектурные фото года
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КультураСтиль жизниНовости культурыВыставкиИркутскАмстердам
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