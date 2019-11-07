В Ливане демонстранты собираются у госучреждений, препятствуя их работе

БЕЙРУТ, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в Бейруте и других крупных городах Демонстранты в Бейруте и других крупных городах Ливана вторые сутки организовывают акции у зданий госучреждений, препятствуя их работе, выступая с рядом требований, адресованных руководству страны, передает корреспондент РИА Новости.

С 17 октября участники гражданских движений на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы.

Последние два дня в авангарде массовых демонстраций у зданий Центробанка, министерства высшего образования, зданий компаний сотовой связи и других госпредприятий выступают студенты и школьники как частных, так и государственных учреждений.

Участники митингов требуют в первую очередь улучшения условий жизни, социальных реформ, а также призывают к быстрому формированию "переходного правительства спасения" и привлечению к ответственности всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах и хищении государственных средств.

На площадях в центре Бейрута продолжают ежедневно собираться организованные многотысячные антиправительственные демонстрации. Общественные движения сформировали координационный совет, в который входят около 100 гражданских течений, параллельно данному совету массовые акции проводят сторонники левого течения во главе с коммунистической партией и союзом демократической молодежи.

Премьер-министр страны Саад Харири 29 октября официально объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственных демонстраций.

Демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышло около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки со столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты, в свою очередь, перекрывали почти все основные автомагистрали страны. Не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. 17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.