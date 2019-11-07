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РИА Новости

В Ливане демонстранты собираются у госучреждений, препятствуя их работе

13:39 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в Бейруте и других крупных городах Ливана вторые сутки организовывают акции у зданий госучреждений, препятствуя их работе, выступая с рядом требований, адресованных руководству страны, передает корреспондент РИА Новости.
С 17 октября участники гражданских движений на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы.
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Последние два дня в авангарде массовых демонстраций у зданий Центробанка, министерства высшего образования, зданий компаний сотовой связи и других госпредприятий выступают студенты и школьники как частных, так и государственных учреждений.
Участники митингов требуют в первую очередь улучшения условий жизни, социальных реформ, а также призывают к быстрому формированию "переходного правительства спасения" и привлечению к ответственности всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах и хищении государственных средств.
На площадях в центре Бейрута продолжают ежедневно собираться организованные многотысячные антиправительственные демонстрации. Общественные движения сформировали координационный совет, в который входят около 100 гражданских течений, параллельно данному совету массовые акции проводят сторонники левого течения во главе с коммунистической партией и союзом демократической молодежи.
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Демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышло около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки со столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты, в свою очередь, перекрывали почти все основные автомагистрали страны. Не работали банки и образовательные учреждения.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. 17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты, предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным.
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