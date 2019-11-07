Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle, и рассказал о встрече представителей медиахолдинга в МИД РФ, где, по его словам, DW признала, что их публикации были не очень корректны в контексте акций протеста в Москве.

Ранее немецкий медиахолдинг приветствовал заявление Лаврова, но назвал "недоразумением" фразу о том, что DW признала ошибку при работе в России. На это Захарова ответила, что московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России и встреча была задокументирована.

Теперь Захарова обратила внимание на новые публикации СМИ, согласно которым Юмпельт настаивает, что встречи с руководителем пресс-центра МИД РФ не было и что у DW нет причины извиняться за работу своих корреспондентов и редакторов.

"Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", - написала Захарова на своей странице в Facebook

Она привела подробности прошедшей встречи. По словам Захаровой, 7 октября в 16.00 в первом корпусе здания МИД России на Смоленской-Сенной в кабинете 129 прошла встреча заместителя директора директора Департамента информации и печати Александра Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето. На встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого отдела.

"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", - добавила Захарова.