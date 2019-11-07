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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

13:31 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle, и рассказал о встрече представителей медиахолдинга в МИД РФ, где, по его словам, DW признала, что их публикации были не очень корректны в контексте акций протеста в Москве.
Здание Государственной Думы РФ
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Глава Deutsche Welle встретился с членами комиссии Госдумы
Ранее немецкий медиахолдинг приветствовал заявление Лаврова, но назвал "недоразумением" фразу о том, что DW признала ошибку при работе в России. На это Захарова ответила, что московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России и встреча была задокументирована.
Теперь Захарова обратила внимание на новые публикации СМИ, согласно которым Юмпельт настаивает, что встречи с руководителем пресс-центра МИД РФ не было и что у DW нет причины извиняться за работу своих корреспондентов и редакторов.
"Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она привела подробности прошедшей встречи. По словам Захаровой, 7 октября в 16.00 в первом корпусе здания МИД России на Смоленской-Сенной в кабинете 129 прошла встреча заместителя директора директора Департамента информации и печати Александра Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето. На встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого отдела.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
27 сентября, 15:53РИА Новости
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"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", - добавила Захарова.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
6 ноября, 11:10РИА Новости
МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров
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Обсудить 14
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФГосдума РФРоссияDeutsche WelleОбщество
Популярные комментарии
Гнать надо такие СМИ из России без права возврата в РФ.
7 ноября, 14:21
Kirillovinf
6211004
В dw говорят только то что им прикажут! это факт! так как если по другому их лишат денег !!!! Им верить себя не уважать и сотрудники у них такого же мнения
7 ноября, 13:44
Николай Егоров
4812004
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