Медведев утвердил состав оргкомитета экспортного форума "Сделано в России"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению международного экспортного форума "Сделано в России", утвердил его состав, а также состав комиссии конкурса "Экспортер года". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению международного экспортного форума "Сделано в России". Утвердить прилагаемые: состав федеральной конкурсной комиссии всероссийского конкурса "Экспортер года", состав организационного комитета по подготовке и проведению международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в распоряжении.

В состав оргкомитета форума "Сделано в России" и комиссии конкурса "Экспортер года", в числе прочих, вошли министр финансов Антон Силуанов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра экономического развития Тимур Максимов, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замглавы МИД Александр Панкин, глава "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев, зампредседателя ВЭБа Даниил Алгульян, гендиректор "Корпорации МСП" Александр Браверман, лидер общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин, президент ТПП Сергей Катырин, глава общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и президент РСПП Александр Шохин.