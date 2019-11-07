СК возбудил дело против экс-главы Каспийска Омарова

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Джамалудина Омарова, который подозревается в превышении должностных полномочий, в рамках дела по месту работы и жительства чиновника проходят обыски, сообщает Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Джамалудина Омарова, который подозревается в превышении должностных полномочий, в рамках дела по месту работы и жительства чиновника проходят обыски, сообщает СК РФ

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска.

По версии следствия, Омаров в конце декабря 2010 года без проведения торгов подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью три гектара для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией, на основании которого затем был заключен незаконный договор аренды данного участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 миллиона рублей. Отмечается, что это повлекло за собой существенное нарушение интересов муниципалитета.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийск Джамалудина Омарова. Он подозревается в... превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления", - говорится в релизе.

По данным ведомства, в данный период решается вопрос об избрании в отношении Омарова меры пресечения.