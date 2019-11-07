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РИА Новости

В России около 1,7 тысячи школ получат средства на создание цифровой среды

13:21 07.11.2019 (обновлено: 13:35 07.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выделяемые правительством 3 миллиарда рублей пойдут на развитие цифровой инфраструктуры и создание систем комплексной безопасности в 1,7 тысячи школ в 13 регионах России, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Правительство на заседании в четверг рассматривает вопрос о распределении 3 миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды.
"Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей не менее чем в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности", - сообщил Медведев, открывая заседание.
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Переход на цифровое телевидениеДмитрий МедведевРоссияТехнологииОбразование - ОбществоОбщество
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