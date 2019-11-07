В России около 1,7 тысячи школ получат средства на создание цифровой среды

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выделяемые правительством 3 миллиарда рублей пойдут на развитие цифровой инфраструктуры и создание систем комплексной безопасности в 1,7 тысячи школ в 13 регионах России, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Правительство на заседании в четверг рассматривает вопрос о распределении 3 миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды.
"Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей не менее чем в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности", - сообщил Медведев, открывая заседание.