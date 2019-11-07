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РИА Новости

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

13:19 07.11.2019 (обновлено: 13:52 07.11.2019)
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Уборка урожая гречихи на полях Алтайского края
Уборка урожая гречихи на полях Алтайского края
Уборка урожая гречихи на полях Алтайского края . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
"До настоящего времени в ФАС России не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу. Однако в связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков", - сказала Мирочиненко.
"Этому будет посвящено селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ФАС России регионов, являющихся основными продуцентами гречихи, которое пройдет на следующей неделе", - добавила она.
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) 28 октября опубликовал обращение к главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором сообщил, что в последние недели в России происходит "неконтролируемый рост цен на гречиху", который сельхозтоваропроизводители объясняют низким урожаем текущего года.
Гречневая крупа
6 ноября, 16:28РИА Новости
Росстат отметил сильный рост цен на гречку в октябре
Вместе с тем, по оценке союза, текущий урожай и запасы прошлых лет позволят обеспечить потребности россиян в гречневой крупе на протяжении порядка двух лет даже в случае полного прекращения производства гречихи. РСМКП указывал, что в себестоимости гречневой крупы стоимость сырья составляет порядка 80%, и рост цен на гречиху приводит к повышению оптовых и потребительских цен на крупу.
Повышение цен на гречку в октябре в РФ отметил и Росстат. Статистическое ведомство в среду сообщило, что цены на гречневую крупу в прошлом месяце увеличились на 7,3%. Подорожание было отмечено в подавляющем большинстве регионов страны, а в 48 субъектах цены выросли более чем на 7,3%. По сравнению с сентябрем цены на крупы и бобовые в РФ в октябре повысились на 1,7%, рост в годовом выражении составил 15%.
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Анна МирочиненкоФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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