Устроивший в Москве стрельбу правозащитник Пятницкий предстанет перед судом

© Первый канал Стоп-кадр передачи с участием политического деятеля Павла Пятницкого

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Москвич, устроивший стрельбу у одного из баров на Цветном бульваре в апреле 2019 года, предстанет перед судом, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления... "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"... Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем члене Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павле Пятницком.

По версии дознания, ночью 13 апреля обвиняемый, находясь у бара на Цветном бульваре, беспричинно и умышленно, используя пистолет "P 226 T-Pro" калибра 10х28, не менее восьми раз выстрелил в воздух травматическими патронами.