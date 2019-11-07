Медведев рассказал о реакции общества на переход на цифровое вещание

На заседании кабмина в четверг премьер подчеркнул, что в процессе перехода на цифровое вещание одна из поставленных задач состояла в том, чтобы ни в одном доме не возникло с этим проблем.

"Была организована обратная связь, созданы "горячие линии" и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все это было воспринято спокойно", - заявил Медведев.

По его словам, переход на цифровое телевещание в РФ был самым большим цифровым проектом в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре, которую нужно было построить.

"И он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли: более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства. Я уже не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране", - добавил премьер.

Он отметил, что в целом "работа оказалась не только сложной, но и качественной".