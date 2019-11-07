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РИА Новости

Медведев рассказал о реакции общества на переход на цифровое вещание

13:11 07.11.2019 (обновлено: 14:17 07.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Отказ от аналогового телевидения и переход на цифровое вещание в России были спокойно восприняты обществом, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На заседании кабмина в четверг премьер подчеркнул, что в процессе перехода на цифровое вещание одна из поставленных задач состояла в том, чтобы ни в одном доме не возникло с этим проблем.
"Была организована обратная связь, созданы "горячие линии" и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все это было воспринято спокойно", - заявил Медведев.
По его словам, переход на цифровое телевещание в РФ был самым большим цифровым проектом в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре, которую нужно было построить.
"И он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли: более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства. Я уже не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране", - добавил премьер.
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Он отметил, что в целом "работа оказалась не только сложной, но и качественной".
"Я также ставил задачу организовать до конца года в эфире телеканала "Общественное телевидение России" региональные врезки в цифре бесплатно для региональных телекомпаний, мы договаривались финансировать такого рода затраты. Такие врезки уже транслируются в эфире "Общественного телевидения России" в Калининградской и в Омской областях. Тем не менее, нужно понять, что делать с этим дальше. Просил бы об этом мне доложить. И понятно, что с региональными и муниципальными телеканалами должна вестись тоже согласованная работа, как это было на федеральном уровне в связи с переходом с аналогового сигнала на цифровой", - заключил Медведев.
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Переход на цифровое телевидениеДмитрий МедведевРоссияОбщество
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