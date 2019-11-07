При пожаре в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек

Пожар в многоэтажном доме в Уфе. 7 ноября 2019

УФА, 7 ноя — РИА Новости. В Уфе при пожаре в многоквартирном доме пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, сообщили в региональном МЧС

В местном Минздраве уточнили, что все госпитализированы с признаками отравления продуктами горения и находятся в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в девятиэтажке на улице Дмитриева, сигнал спасателям поступил в 12:47 (10:47 мск), на место выехали пожарные, полиция и медики. К моменту их прибытия было сильное задымление на шестом этаже. Из дома эвакуировали 24 человека, среди них — десять детей.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, возгорание могло начаться из-за курения в тамбуре коридора.