При пожаре в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек

В местном Минздраве уточнили, что все госпитализированы с признаками отравления продуктами горения и находятся в состоянии средней тяжести.
Инцидент произошел в девятиэтажке на улице Дмитриева, сигнал спасателям поступил в 12:47 (10:47 мск), на место выехали пожарные, полиция и медики. К моменту их прибытия было сильное задымление на шестом этаже. Из дома эвакуировали 24 человека, среди них — десять детей.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, возгорание могло начаться из-за курения в тамбуре коридора.
Пожар удалось локализовать в 13:34 (11:34 мск), через десять минут ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 13 единиц техники и 38 человек личного состава.