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РИА Новости

У острова Реюньон акула, предположительно, съела британского туриста

13:09 07.11.2019 (обновлено: 13:12 07.11.2019)
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© Depositphotos / thediver123Тигровая акула
Тигровая акула
© Depositphotos / thediver123
Тигровая акула. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Акула, предположительно, съела британского туриста у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Как сообщается, 44-летний мужчина из Шотландии пропал без вести в субботу, 2 ноября, во время купания недалеко от побережья острова. Об исчезновении британца сообщила его жена.
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"Его жена подняла тревогу и была развернута полномасштабная поисковая операция с участием лодок и вертолетов. Дайверы обследовали зону вокруг коралловых рифов, также осуществлялось патрулирование на суше с участием поисковых собак. К сожалению, мужчину не нашли", - заявил источник, близкий к расследованию.
Позднее у берегов острова была убита тигровая акула, в желудке которой была обнаружена рука с обручальным кольцом, принадлежавшем пропавшему туристу.
"Мы оказываем поддержку семье британского гражданина, который погиб во время купания на острове Реюньон и поддерживаем связь с местными властями", - приводит издание слова представителя британского МИД.
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