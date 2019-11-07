У острова Реюньон акула, предположительно, съела британского туриста

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Акула , предположительно, съела британского туриста у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

Как сообщается, 44-летний мужчина из Шотландии пропал без вести в субботу, 2 ноября, во время купания недалеко от побережья острова. Об исчезновении британца сообщила его жена.

"Его жена подняла тревогу и была развернута полномасштабная поисковая операция с участием лодок и вертолетов. Дайверы обследовали зону вокруг коралловых рифов, также осуществлялось патрулирование на суше с участием поисковых собак. К сожалению, мужчину не нашли", - заявил источник, близкий к расследованию.

Позднее у берегов острова была убита тигровая акула, в желудке которой была обнаружена рука с обручальным кольцом, принадлежавшем пропавшему туристу.