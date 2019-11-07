У острова Реюньон акула, предположительно, съела британского туриста

Как сообщается, 44-летний мужчина из Шотландии пропал без вести в субботу, 2 ноября, во время купания недалеко от побережья острова. Об исчезновении британца сообщила его жена.
29 октября, 08:43РИА НовостиВ Австралии акула напала на двух британских туристов
"Его жена подняла тревогу и была развернута полномасштабная поисковая операция с участием лодок и вертолетов. Дайверы обследовали зону вокруг коралловых рифов, также осуществлялось патрулирование на суше с участием поисковых собак. К сожалению, мужчину не нашли", - заявил источник, близкий к расследованию.
Позднее у берегов острова была убита тигровая акула, в желудке которой была обнаружена рука с обручальным кольцом, принадлежавшем пропавшему туристу.
"Мы оказываем поддержку семье британского гражданина, который погиб во время купания на острове Реюньон и поддерживаем связь с местными властями", - приводит издание слова представителя британского МИД.