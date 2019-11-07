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РИА Новости

Глава Deutsche Welle встретился с членами комиссии Госдумы

13:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Члены думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне провели встречу с генеральным директором немецкого медаихолдинга Deutsche Welle Петером Лимбургом, встреча прошла в конструктивной обстановке, заявил РИА Новости зампред комиссии Николай Рыжак (СР).
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу с официальным представителем МИД Марией Захаровой и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".
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"Встреча была, она прошла в конструктивной обстановке, это все, что я могу сказать. Лимбург услышал все, и думаю, что первоначально поставленные цели достигнуты. Но это сдержанно, посмотрим, как достигнутые договоренности будут выполняться", - заявил Рыжак.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
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