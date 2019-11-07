Глава Deutsche Welle встретился с членами комиссии Госдумы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Члены думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне провели встречу с генеральным директором немецкого медаихолдинга Члены думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне провели встречу с генеральным директором немецкого медаихолдинга Deutsche Welle Петером Лимбургом , встреча прошла в конструктивной обстановке, заявил РИА Новости зампред комиссии Николай Рыжак (СР).

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу с официальным представителем МИД Марией Захаровой и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".

"Встреча была, она прошла в конструктивной обстановке, это все, что я могу сказать. Лимбург услышал все, и думаю, что первоначально поставленные цели достигнуты. Но это сдержанно, посмотрим, как достигнутые договоренности будут выполняться", - заявил Рыжак.