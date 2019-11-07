Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, показал опрос

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, при этом 93% граждан знают или слышали, что тридцать лет назад произошло ее падение, свидетельствуют данные опроса Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, при этом 93% граждан знают или слышали, что тридцать лет назад произошло ее падение, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 93% россиян (49% хорошо осведомлены, 44% что-то слышали, но без подробностей) знают или слышали, что тридцать лет назад произошло падение Берлинской стены, 6% услышали об этом впервые. При этом хорошо об этом знают в основном опрошенные с незаконченным высшим или высшим образованием - 62%, что-то слышали, но без подробностей - преимущественно люди со средним специальным образованием (51%), впервые об этом слышали чаще всего люди со средним образованием (11%).

Отмечается, что 60% граждан не знают, кто возвел Берлинскую стену, 24% ответили, что за этим стояли СССР , Восточная Германия или ГДР, 6% - что ее создали Германия (первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк), сами немцы или жители Берлина, еще 6% полагают, что инициаторами возведения сооружения были США, Англия, капиталисты Западной Германии, ФРГ, также 6% респондентов считают, что это был обоюдный процесс, власти и государство с обеих сторон.

По данным опроса, 36% не знают или затруднились назвать цели возведения стены, 23% утверждают, что это была форма границы между двумя государствами, 14% уверены, что это связано с политическими разногласиями, 12% соотносят ее создание с проявлением холодной войны, передела зон влияния, еще 12% считают, что Берлинская стена была возведена с целью укрепить позиции СССР.

Затруднились ответить или не знают причин падения Берлинской стены, по данным опроса, 45% респондентов, остальные среди причин называли смену политического курса СССР (17%), решение экс-президента СССР Михаила Горбачева (13%), недовольство жителей Германии (11%).

По результатам исследования, 42% россиян до сих пор не поняли, чего больше - плюсов или минусов в объединении двух Германий с точки зрения интересов России, 31% видят в этом больше плюсов, чем минусов, а 17% - больше минусов, чем плюсов.

К выводу советских войск с территории ГДР после подписания договора, согласно которому они должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год, положительно относятся 44% граждан, как указано в опросе, отрицательно - 28%, безразлично - 23%.

Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.

Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.

Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений Правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль.