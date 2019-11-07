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РИА Новости

Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, показал опрос

13:02 07.11.2019
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© AFP 2019 / Patrick HertzogЖители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год
Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год
© AFP 2019 / Patrick Hertzog
Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, при этом 93% граждан знают или слышали, что тридцать лет назад произошло ее падение, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 93% россиян (49% хорошо осведомлены, 44% что-то слышали, но без подробностей) знают или слышали, что тридцать лет назад произошло падение Берлинской стены, 6% услышали об этом впервые. При этом хорошо об этом знают в основном опрошенные с незаконченным высшим или высшим образованием - 62%, что-то слышали, но без подробностей - преимущественно люди со средним специальным образованием (51%), впервые об этом слышали чаще всего люди со средним образованием (11%).
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Отмечается, что 60% граждан не знают, кто возвел Берлинскую стену, 24% ответили, что за этим стояли СССР, Восточная Германия или ГДР, 6% - что ее создали Германия (первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк), сами немцы или жители Берлина, еще 6% полагают, что инициаторами возведения сооружения были США, Англия, капиталисты Западной Германии, ФРГ, также 6% респондентов считают, что это был обоюдный процесс, власти и государство с обеих сторон.
По данным опроса, 36% не знают или затруднились назвать цели возведения стены, 23% утверждают, что это была форма границы между двумя государствами, 14% уверены, что это связано с политическими разногласиями, 12% соотносят ее создание с проявлением холодной войны, передела зон влияния, еще 12% считают, что Берлинская стена была возведена с целью укрепить позиции СССР.
Затруднились ответить или не знают причин падения Берлинской стены, по данным опроса, 45% респондентов, остальные среди причин называли смену политического курса СССР (17%), решение экс-президента СССР Михаила Горбачева (13%), недовольство жителей Германии (11%).
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По результатам исследования, 42% россиян до сих пор не поняли, чего больше - плюсов или минусов в объединении двух Германий с точки зрения интересов России, 31% видят в этом больше плюсов, чем минусов, а 17% - больше минусов, чем плюсов.
К выводу советских войск с территории ГДР после подписания договора, согласно которому они должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год, положительно относятся 44% граждан, как указано в опросе, отрицательно - 28%, безразлично - 23%.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.
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Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.
Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений Правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 ноября 2019 года. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Великая и ужасная: 30 лет назад пала Берлинская стенаКак строили Берлинскую стену и как разделили Берлин? Какие цели преследовали Советский Союз, Англия и Франция? Как это повлияло на судьбы немцев? В спецпроекте радио Sputnik "Берлинская стена" – очевидцы, публицисты и участники тех событий. 
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Отто фон БисмаркВЦИОМГерманская Демократическая РеспубликаМихаил ГорбачевРоссияСССРОбщество
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