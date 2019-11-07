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РИА Новости

Володин рассказал, сколько потеряли страны ЕС от антироссийских санкций

13:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза потеряли от введения санкций против России около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на конференции "Словацкое национальное восстание и современность".
"Евросоюз, в который входит Словакия, принял санкции, и наши отношения во многом из-за этого страдают, если говорить о товарообороте", - отметил Володин.
"Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности, и вы знаете, что в 2015-2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация, в 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика стала расти. За это время страна переориентировалась и сформировала для себя новые рынки. Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно - потери стран Евросоюза составляют порядка 100 миллиардов долларов", - сказал спикер Госдумы.
Володин напомнил, что Россия вышла на импортозамещение в военно-промышленном комплексе, нефтегазовой и других сферах.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
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Госдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинСловакияРоссияЭкономика
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