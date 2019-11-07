Володин рассказал, сколько потеряли страны ЕС от антироссийских санкций

"Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности, и вы знаете, что в 2015-2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация, в 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика стала расти. За это время страна переориентировалась и сформировала для себя новые рынки. Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно - потери стран Евросоюза составляют порядка 100 миллиардов долларов", - сказал спикер Госдумы.