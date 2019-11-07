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РИА Новости

Глава Роскомнадзора прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

12:54 07.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Утечка персональных данных клиентов Сбербанка - это беда, но не системная проблема, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В конце октября газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке: речь шла о базе на миллион строк с полными данными (включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Позднее о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка писали "Известия". Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, был задержан в конце октября, им оказался сотрудник коллекторского агентства НСВ (Национальная служба взысканий) из Волгограда Антон Бутурлакин. Сейчас он под домашним арестом.
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"То что, произошло - это большая беда, то есть конкретный человек, который сейчас задержан, вынес данные. Никто от этого не застрахован. Поэтому я считаю, что в данном конкретном случае это беда, но это не системная проблема. Сбербанк вкладывает огромные средства в защиту информационной безопасности и является экспертом в области информационной безопасности", - сказал Жаров журналистам в кулуарах конференции "Защита персональных данных".
"Поэтому данный инцидент исчерпан, человек задержан и, я полагаю, понесет заслуженное наказание", - добавил глава Роскомнадзора.
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Сбербанк РоссииРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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