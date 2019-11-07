Глава Роскомнадзора прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

В конце октября газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке: речь шла о базе на миллион строк с полными данными (включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Позднее о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка писали "Известия". Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, был задержан в конце октября, им оказался сотрудник коллекторского агентства НСВ (Национальная служба взысканий) из Волгограда Антон Бутурлакин. Сейчас он под домашним арестом.

"То что, произошло - это большая беда, то есть конкретный человек, который сейчас задержан, вынес данные. Никто от этого не застрахован. Поэтому я считаю, что в данном конкретном случае это беда, но это не системная проблема. Сбербанк вкладывает огромные средства в защиту информационной безопасности и является экспертом в области информационной безопасности", - сказал Жаров журналистам в кулуарах конференции "Защита персональных данных".