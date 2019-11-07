В Бразилии сняли запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару снял запрет на выращивание сахарного тростника в бразильской части Амазонии и регионе Пантанал, что, по мнению защитников окружающей среды, подвергает земли экологической опасности, сообщает агентство Франс Пресс

Запрет на сбор урожая, который Бразилия использует для производства этанола, был введен в 2009 году во время правления бывшего президента страны Инасиу Лулы да Сильвы из опасения, что в регионе возникнет проблема исчезновения лесов и уменьшится количество земли, пригодной для выращивания продовольственных культур.

Отменив запрет, правительство "подвергает две хрупкие экологические зоны опасности грабительского и ничем не оправданного с экономической точки зрения распространения тростника, а также разбивает созданный с таким трудом образ Бразилии как страны, заботящейся об устойчивом развитии в сфере производства этанола", приводит агентство заявление союза местных природоохранных групп Observatorio do Clima.

Министр сельского хозяйства Бразилии отрицает, что снятие запрета ставит под угрозу сохранение Амазонии и Пантанала, заявляя, что закон 2009 года устарел, так как с тех пор были введены новые законы.

Ранее Институт человека и окружающей среды Амазонии (Imazon) сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь с полностью вырубленным (сведенным) лесным покровом в бразильской Амазонии в сентябре увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.