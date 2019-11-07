Россия поможет Казахстану развивать медицинское добровольчество

Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству

© пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству. В ходе форума молодежных лидеров РФ и Республики Казахстан в Омске документ подписали председатель всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и председатель республиканского общественного объединения "Медицинская молодежь Казахстана" Абылайхан Абдираш, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Дорожная карта рассчитана до 2020 года и предусматривает развитие приоритетных направлений деятельности центра, создание партнерской сети, обучение добровольцев, проведение странового форума волонтеров-медиков.

Казахстан стал первым иностранным государством, где при поддержке ВОД "Волонтеры-медики" создан страновой центр по медицинскому волонтерству. Соответствующая договоренность была достигнута в мае 2019 года на Форуме казахстанско-российской молодежи в Костанае.

В формате странового центра Россия и Казахстан планируют обмениваться опытом по вопросам развития направлений медицинского добровольчества, нормативно-правовой базы и инфраструктуры волонтерской деятельности.

"В Казахстане хорошо функционируют многие направления добровольчества, но вот медицинское мы только начинаем развивать. И очень надеемся на помощь в этом своих российских коллег", – заявил в ходе форума в Омске Абылайхан Абдираш.