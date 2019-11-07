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РИА Новости
Школа волонтера

Россия поможет Казахстану развивать медицинское добровольчество

12:49 07.11.2019
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© пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству
Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству
© пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан утвердили дорожную карту по развитию Казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству. В ходе форума молодежных лидеров РФ и Республики Казахстан в Омске документ подписали председатель всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и председатель республиканского общественного объединения "Медицинская молодежь Казахстана" Абылайхан Абдираш, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
Дорожная карта рассчитана до 2020 года и предусматривает развитие приоритетных направлений деятельности центра, создание партнерской сети, обучение добровольцев, проведение странового форума волонтеров-медиков.
Казахстан стал первым иностранным государством, где при поддержке ВОД "Волонтеры-медики" создан страновой центр по медицинскому волонтерству. Соответствующая договоренность была достигнута в мае 2019 года на Форуме казахстанско-российской молодежи в Костанае.
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В формате странового центра Россия и Казахстан планируют обмениваться опытом по вопросам развития направлений медицинского добровольчества, нормативно-правовой базы и инфраструктуры волонтерской деятельности.
"В Казахстане хорошо функционируют многие направления добровольчества, но вот медицинское мы только начинаем развивать. И очень надеемся на помощь в этом своих российских коллег", – заявил в ходе форума в Омске Абылайхан Абдираш.
Форум молодежных лидеров России и Казахстана проходит 6–7 ноября 2019 года в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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