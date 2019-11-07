Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

"Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. <...> Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме. <...> Была организована обратная связь, созданы горячие линии и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев и в общественном мнении все это было воспринято спокойно".