Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. <...> Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме. <...> Была организована обратная связь, созданы горячие линии и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев и в общественном мнении все это было воспринято спокойно".
Глава кабмина отметил, что в процессе переключения на цифровое ТВ было важно, чтобы ни в одном доме не возникло с этим проблем.
Переход на "цифру"
Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая, волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы. Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".