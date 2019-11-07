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РИА Новости

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

12:46 07.11.2019 (обновлено: 13:50 07.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. <...> Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме. <...> Была организована обратная связь, созданы горячие линии и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев и в общественном мнении все это было воспринято спокойно".

Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Дмитрий Медведев
Глава кабмина отметил, что в процессе переключения на цифровое ТВ было важно, чтобы ни в одном доме не возникло с этим проблем.

Переход на "цифру"

Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая, волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы. Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
4 ноября, 13:19РИА Новости
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
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Переход на цифровое телевидениеДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну а что, нормально пацаны "осваивают" деньги. Построили якобы цифровое вещание, все бабушки довольны. Только давайте взглянем на это с технической точки зрения. Построили цифру в формате SD. Т.е. это ...10-15 летней давности формат. Сейчас даже телевизор такой найти сложно, это формат 720х576. Почти как у моей бабушки видеомагнитофон. А вот забыли сказать, что HD, или FullHD забыли сказать. Их просто не будет. Забыли так же сказать, что если захочется HD, то надо все поменять. Господа, чем вы гордитесь? Проще было доплатить 500 рублей за приставку и всем со спутника отдавать 200 каналов в хорошем качестве. А в деревнях поддерживать кабельных операторов, а не убивать бизнес на корню. Но Медведев доволен, бабушек обеспечил "окном" в мир.
7 ноября, 13:07
ooleg
30003014
Спасибо Медведеву, Ура!!!!!!!! Страна будет бедной, но с цифровым телевидением.
7 ноября, 12:50
Арсений Понфиленко
211103011
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