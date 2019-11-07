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РИА Новости

Пожизненный сенатор Италии Сегре будет находиться под охраной из-за угроз

12:43 07.11.2019
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© AP Photo / Paolo SantaluciaИтальянские полицейские у здания школы после эвакуации в связи с землетрясением в Риме
Итальянские полицейские у здания школы после эвакуации в связи с землетрясением в Риме
© AP Photo / Paolo Santalucia
Итальянские полицейские у здания школы после эвакуации в связи с землетрясением в Риме. Архивное фото
РИМ, 7 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Пожизненный сенатор Итальянской Республики Лилиана Сегре, которая в детстве прошла через нацистские концлагеря, с сегодняшнего дня будет находиться под постоянной охраной карабинеров из-за поступающих угроз, сообщили в четверг миланские СМИ.
По информации газеты Corriere della Sera, решение об этом было принято в среду на заседании Комитета по обеспечению безопасности и общественного порядка Милана в связи с участившимися случаями угроз, поступающих в адрес 89-летней женщины, которая не прекращает активной общественной деятельности. По указанию префекта "северной столицы" Италии Ренато Сакконе отныне два карабинера будут сопровождать Сегре во время всех ее передвижений и публичных выступлений.
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По данным правоохранительных органов, ежедневно Сегре получает через социальные сети в среднем около 200 сообщений, которые содержат не только грязные оскорбления, но и прямые угрозы физической расправы. Еще в 2018 году прокуратура Милана открыла в этой связи следственное дело, которым занимается группа по противодействию терроризму. Судя по всему, чашу терпения миланских властей переполнила акция активистов ультраправой партии "Новая сила". Во вторник они вывесили провокационный транспарант рядом со зданием театра, где проходила встреча пожизненного сенатора с 500 школьниками, посвященная холокосту.
Во время одного из своих недавних выступлений Сегре, говоря о нападках хейтеров, отметила, что в обществе есть немало людей, которые "нуждаются в лечении". "Каждой минутой нашей жизни надо наслаждаться или надо выстрадать ее. Надо учиться видеть прекрасное, которое нас окружает, бороться со злом и не тратить время на то, чтобы желать смерти 90-летней женщине. Тем более что природа сама позаботится об этом", - заявила она.
Сегре родилась 10 сентября 1930 года в еврейской семье в Милане. Ее мать умерла, когда девочке еще не было года. О том, что она еврейка, Лилиана узнала после того, как в 1938 году в фашистской Италии были приняты антисемитские "расовые законы", в результате чего девочку исключили из школы.
В декабре 1943 года семья Сегре попыталась бежать от преследований в Швейцарию, однако получила отказ от швейцарских властей. Через день после этого Лилиану, ее отца и других близких родственников арестовали. В январе 1944 года их депортировали из Милана в нацистский лагерь смерти Освенцим близ Кракова, где летом того же года были уничтожены отец, бабушка и дед 13-летней девочки. В январе 1945 года Лилиану отправили из Освенцима в женский концлагерь Равенсбрюк в Германии, где она была освобождена 1 мая. Позднее стало известно, что из 776 итальянских детей в возрасте до 14 лет, депортированных в Освенцим, выжили только 25, в том числе Лилиана.
Долгое время Сегре ничего публично не рассказывала о страданиях, выпавших на ее долю. Свое молчание она решила прервать лишь в 1990 году, когда согласилась принять участие в нескольких встречах с молодежью и рассказать о пережитом. В 1997 году Сегре стала одним из героев документального фильма "Память", презентация которого прошла на Берлинском кинофестивале. В 2000-е годы ее воспоминания о заключении в нацистских лагерях вошли в несколько документально-публицистических книг, изданных на Апеннинах. В январе 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о назначении Сегре пожизненным сенатором за исключительные заслуги в социальной сфере.
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