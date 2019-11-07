Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос по делу о незаконном пересечении границы для отдыха на Мальдивах, сообщила в четверг пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжела Иванова.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

"Он (Порошенко – ред.) не явился уже в который раз, если не ошибаюсь, это была уже его 17 неявка на допрос", - сказала Иванова. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

Она уточнила, что допрос планировалось провести по делу о незаконном пересечении границы Украины. Иванова отметила, что до снятия неприкосновенности с депутатов Порошенко нельзя принудительно привести на допрос.