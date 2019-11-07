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РИА Новости

Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

12:39 07.11.2019 (обновлено: 12:45 07.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос по делу о незаконном пересечении границы для отдыха на Мальдивах, сообщила в четверг пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжела Иванова.
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.
"Он (Порошенко – ред.) не явился уже в который раз, если не ошибаюсь, это была уже его 17 неявка на допрос", - сказала Иванова. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Она уточнила, что допрос планировалось провести по делу о незаконном пересечении границы Украины. Иванова отметила, что до снятия неприкосновенности с депутатов Порошенко нельзя принудительно привести на допрос.
Петр Порошенко
6 ноября, 23:27РИА Новости
Госбюро расследований Украины получило доступ к данным о доходах Порошенко
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Порошенко имеет статус свидетеля в 12 делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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