Тихон Дзядко подтвердил данные о назначении на должность главреда "Дождя"

"Да, подтверждаю. Говорить о каких-то конкретных действиях (на новом посту – ред.) пока преждевременно. Очевидно, что на "Дожде" многое нужно менять, сохраняя все то лучшее, что создавалось за последние годы. В ситуации меняющегося мира меняются рынки, сотрудники, меняются подходы, меняется все, в том числе и телеканалы", - сказал Дзядко РИА Новости.