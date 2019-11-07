Тихон Дзядко подтвердил данные о назначении на должность главреда "Дождя"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Журналист Тихон Дзядко подтвердил РИА Новости информацию о своем назначении на должность главного редактора телеканала "Дождь".
"Да, подтверждаю. Говорить о каких-то конкретных действиях (на новом посту – ред.) пока преждевременно. Очевидно, что на "Дожде" многое нужно менять, сохраняя все то лучшее, что создавалось за последние годы. В ситуации меняющегося мира меняются рынки, сотрудники, меняются подходы, меняется все, в том числе и телеканалы", - сказал Дзядко РИА Новости.
Ранее Тихон Дзядко работал на телеканале RTVI в должности заместителя главного редактора. До этого – на радиостанции "Эхо Москвы" и на "Дожде".
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