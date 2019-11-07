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РИА Новости

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

12:30 07.11.2019 (обновлено: 16:39 07.11.2019)
201542
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, мужчина поймал автомобиль Hyundai у здания "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. В конце пути таксист озвучил цену: 41 тысяча рублей.
Отмечается, что конечная точка маршрута находилась в пределах города.
Пресс-служба московской полиции подтвердила факт инцидента и сумму ущерба, но не уточнила гражданство потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
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Популярные комментарии
Иностранцы грабят иностранцев..
7 ноября, 13:48
llaitman
32230012
А "пришлось" - это как? А если бы не заплатил?
7 ноября, 12:40
Von Stirliz
780009
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