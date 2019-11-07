В прокуратуре рассказали подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске

"При проведении ремонтных работ на 29 резервуаре, расположенном на площадке Грушовая ОАО "Черномортранснефть", произошёл взрыв паровоздушной смеси… Объём 10 тысяч кубических метров, был пустой, проводились сварочные работы, взрыв и задымление в 9.05", - сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона со ссылкой на данные новороссийского прокурора.