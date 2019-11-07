В прокуратуре рассказали подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске

КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Хлопок на нефтебазе в Новороссийске произошел во время сварочных работ в резервуаре, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Хлопок с последующим горением на нефтебазе "Грушовая" произошел в четверг утром. По последним данным регионального минздрава, шесть человек пострадали. Пожар уже полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия, устанавливающая причины инцидента.
"При проведении ремонтных работ на 29 резервуаре, расположенном на площадке Грушовая ОАО "Черномортранснефть", произошёл взрыв паровоздушной смеси… Объём 10 тысяч кубических метров, был пустой, проводились сварочные работы, взрыв и задымление в 9.05", - сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона со ссылкой на данные новороссийского прокурора.