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РИА Новости

В прокуратуре рассказали подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске

12:28 07.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Хлопок на нефтебазе в Новороссийске произошел во время сварочных работ в резервуаре, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Хлопок с последующим горением на нефтебазе "Грушовая" произошел в четверг утром. По последним данным регионального минздрава, шесть человек пострадали. Пожар уже полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия, устанавливающая причины инцидента.
"При проведении ремонтных работ на 29 резервуаре, расположенном на площадке Грушовая ОАО "Черномортранснефть", произошёл взрыв паровоздушной смеси… Объём 10 тысяч кубических метров, был пустой, проводились сварочные работы, взрыв и задымление в 9.05", - сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона со ссылкой на данные новороссийского прокурора.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 12:26РИА Новости
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Пожар на нефтебазе в НовороссийскеНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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