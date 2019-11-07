Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наступающий 2020 год пройдет под знаком Белой Крысы. Составляя меню праздничного стола, хозяйки по традиции учитывают не только вкусы гостей, но и символа грядущего года. РИА Новости выяснило, что приготовить на Новый год в этот раз.

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал РИА Новости, что на столе не должно быть блюд из говядины: "Они относятся к знаку быка — а он является тайным другом крысы. Подача на стол этого мяса оскорбит зверька, поэтому желательно избежать таких ингредиентов". По словам астролога, мясоедам в новогоднюю ночь лучше побаловать себя бараниной или кониной.

"Очень приветствуются все виды сыров, блюда на основе кефира, йогурта и молочных соусов. Ведь 2020-й — еще и год Луны. Поэтому на столе должно быть как можно больше яств белого цвета. Например, на десерт лучше всего подойдет мороженое, — рекомендует Безбородный. — Так мы проявим уважение и Луне". Кроме того, астролог отмечает, что можно как экспериментировать, так и отдать предпочтение традиционной кухне.

Шеф-повар из Санкт-Петербурга Игорь Виленский, в свою очередь, советует подавать к праздничному столу еду в небольших салатниках: "Если проследить за поведением зверьков, которым посвящен следующий год, то они едят всего по чуть-чуть. Поэтому должно быть много блюд с различными вкусами".

Также шеф предлагает выйти за рамки обыденности и приготовить что-то новое: объединить то, что, на первый взгляд, не сочетается. "Можно, к примеру, сделать мороженое со вкусом салата "Цезарь". Для этого нужно подогреть сливки, подождать, пока они остынут, потом добавить лист салата, нарезанные томаты, сухари, немного анчоусов и креветки, — делится рецептом Виленский. — Затем влить желтки, сухое нежирное молоко и засыпать сахар по вкусу. После чего всю смесь пропустить через фризер (аппарат для приготовления мороженого). Если такой возможности нет, можно просто все ингредиенты мелко нарезать, хорошо перемешать и поместить в морозилку".

Виленский добавляет, что традиционные блюда — салат оливье и "селедка под шубой" — будут практически в каждом доме. А чтобы было интереснее, повар предлагает выложить салаты на тарелках в форме зверька. И еще один совет от шефа: в год Крысы за столом должно быть изобилие разных сыров — "чтобы привлечь в дом благополучие". "Это могут быть сырные тарелки и легкие закуски. Например, канапе из камамбера с кусочками клубники и мяты".