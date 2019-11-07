Дело возбудили после того, как девушку пустили порулить самолетом "ИрАэро"

Ранее сообщалось, что управление МВД на транспорте в Якутии проверяет видео из социальных сетей, на котором пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, выполнявшего пассажирский рейс. Речь шла об авиарейсе Якутск — Батагай. Полиция запросила у авиакомпании необходимую для проверки документацию, план полетов и состав членов экипажа воздушного судна. Проверку начали также региональный СК и "ИрАэро".
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск — Саккырыыр (Батагай) — Якутск. На борту самолета находились пассажиры.