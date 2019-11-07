Дело возбудили после того, как девушку пустили порулить самолетом "ИрАэро"

ЯКУТСК, 7 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как член экипажа самолета Следователи возбудили уголовное дело после того, как член экипажа самолета Ан-24 компании " ИрАэро " разрешил управлять бортом с пассажирами девушке, не имеющей на это прав, сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что управление МВД на транспорте в Якутии проверяет видео из социальных сетей, на котором пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, выполнявшего пассажирский рейс. Речь шла об авиарейсе Якутск — Батагай. Полиция запросила у авиакомпании необходимую для проверки документацию, план полетов и состав членов экипажа воздушного судна. Проверку начали также региональный СК и "ИрАэро".

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.