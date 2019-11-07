Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T23:55Z
https://ria.ru/20191107/1560666549.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Дело возбудили после того, как девушку пустили порулить самолетом "ИрАэро"

12:14 07.11.2019 (обновлено: 23:55 07.11.2019)
24986
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯКУТСК, 7 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как член экипажа самолета Ан-24 компании "ИрАэро" разрешил управлять бортом с пассажирами девушке, не имеющей на это прав, сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что управление МВД на транспорте в Якутии проверяет видео из социальных сетей, на котором пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, выполнявшего пассажирский рейс. Речь шла об авиарейсе Якутск — Батагай. Полиция запросила у авиакомпании необходимую для проверки документацию, план полетов и состав членов экипажа воздушного судна. Проверку начали также региональный СК и "ИрАэро".
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск — Саккырыыр (Батагай) — Якутск. На борту самолета находились пассажиры.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве
29 июля, 10:35Радио Sputnik
В сети появилось видео, на котором лидер Rammstein управляет самолетом
33692197
Обсудить 0
Ан-24Следственный комитет РФРоссияЯкутияИрАэроЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Певица Полина Гагарина
Суд продолжит рассматривать иск к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Овощи на столе
Врач назвала лучшую диету для похудения
Аэродинамическая модель самолета Слон в конфигурации без оперения
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Американский авианосец USS Harry Truman
Военный эксперт рассказал об уязвимости американских ВМС
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
У 19-летней дочери Гузеевой обнаружили опухоль
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния