В ОБСЕ рассмотрят инцидент с избиением журналиста РИА Новости в Париже

"Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию. Так что мы уже начали рассматривать этот случай и продолжаем это делать", - сказал Дезир, отвечая на вопрос о том, планирует ли ОБСЕ способствовать расследованию инцидента.