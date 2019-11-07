В ОБСЕ рассмотрят инцидент с избиением журналиста РИА Новости в Париже

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ОБСЕ начала рассматривать инцидент с применением полицией силы против корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже в мае, заявил в интервью РИА Новости представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
"Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию. Так что мы уже начали рассматривать этот случай и продолжаем это делать", - сказал Дезир, отвечая на вопрос о том, планирует ли ОБСЕ способствовать расследованию инцидента.
Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.