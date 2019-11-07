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РИА Новости

В ОБСЕ рассмотрят инцидент с избиением журналиста РИА Новости в Париже

12:09 07.11.2019 (обновлено: 12:14 07.11.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудники полиции во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ОБСЕ начала рассматривать инцидент с применением полицией силы против корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже в мае, заявил в интервью РИА Новости представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
"Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию. Так что мы уже начали рассматривать этот случай и продолжаем это делать", - сказал Дезир, отвечая на вопрос о том, планирует ли ОБСЕ способствовать расследованию инцидента.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
5 июня, 14:53РИА Новости
Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT
Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.
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Виктория Иванова (журналист)Арлем ДезирОБСЕРИА НовостиПарижВ мире
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