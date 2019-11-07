Украинский телеканал "Прямой" заявил, что у его владельца проводят обыски

Оператор во время прямого эфира. Архивное фото

Оператор во время прямого эфира

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Прямой" заявил, что у его владельца Владимира Макеенко проводят обыски.

"У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как отмечается, канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова. По данным телеканала, следователь отказался сообщить журналистам, по какому делу проводятся обыски.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова подтвердила, что у владельца телеканала "Прямой" проводят обыски. "Госбюро расследований проводит следственные действия у Владимира Макеенко в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямой", - цитирует Иванову агентство " Укринформ ".

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Директор Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.