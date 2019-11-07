Украинский телеканал "Прямой" заявил, что у его владельца проводят обыски

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Прямой" заявил, что у его владельца Владимира Макеенко проводят обыски.
"У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отмечается, канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова. По данным телеканала, следователь отказался сообщить журналистам, по какому делу проводятся обыски.
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова подтвердила, что у владельца телеканала "Прямой" проводят обыски. "Госбюро расследований проводит следственные действия у Владимира Макеенко в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямой", - цитирует Иванову агентство "Укринформ".
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Директор Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.