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РИА Новости

В Новороссийске прокуратура начала проверку после пожара на нефтебазе

12:02 07.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Проверка организована в связи с пожаром на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. По предварительным данным, произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента.
"Прокуратура Новороссийска проводит проверку", - сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
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Пожар на нефтебазе в НовороссийскеМЧС РФНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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