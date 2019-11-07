В Новороссийске прокуратура начала проверку после пожара на нефтебазе

КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Проверка организована в связи с пожаром на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. По предварительным данным, произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента.
"Прокуратура Новороссийска проводит проверку", - сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.