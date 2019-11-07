Трое пострадавших при пожаре в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии

КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии, их везут в городскую больницу, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Пожар на нефтебазе "Грушовая" произошел в четверг утром. По последним данным регионального минздрава, шесть человек пострадали. Возгорание уже полностью ликвидировано, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия, устанавливающая причины инцидента. Прокуратура информирует о пяти пострадавших.
"Пять пострадавших, три тяжелые, везут в городскую больницу", - заявили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона со ссылкой на данные новороссийского прокурора.