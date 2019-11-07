Трое пострадавших при пожаре в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии

Пожар на нефтебазе "Грушовая" произошел в четверг утром. По последним данным регионального минздрава, шесть человек пострадали. Возгорание уже полностью ликвидировано, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия, устанавливающая причины инцидента. Прокуратура информирует о пяти пострадавших.