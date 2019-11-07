Казанский университет вошел в сотню лучших вузов рейтинга THE "Образование"

"Вчера одно из ведущих рейтинговых агентств опубликовало результаты предметных рейтингов. Что очень отрадно, что мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области образования. Для нас это особо важно, поскольку именно за область подготовки учительских кадров нас больше всего критиковали. Поэтому попадание нашего университета, кстати, это единственный университет РФ, который занимает эти позиции, в топ-100 – мы 94-ю позицию занимаем в мировом рейтинге, говорит о том, что стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, была правильной", - сказал Гафуров на журналистам.