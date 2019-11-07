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РИА Новости
Республика Татарстан

Казанский университет вошел в сотню лучших вузов рейтинга THE "Образование"

11:55 07.11.2019 (обновлено: 12:15 07.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на город Казань
Вид на город Казань
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Казанский (Приволжский) федеральный университет впервые вошёл в сотню лучших вузов мира предметного рейтинга THE "Образование", значительно улучшив свои позиции, сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров в четверг.
Результаты предметных рейтингов THE "Бизнес и экономика", "Образование", "Право" и "Социальные науки" были опубликованы 6 ноября. В сотню лучших вузов мира предметного рейтинга THE-2020 "Образование" впервые вошел Казанский федеральный университет, заняв 94-ю позицию. Методика предметных рейтингов предполагает использование тех же индикаторов, что и при формировании рейтинга мировых университетов Times Higher Education World University Ranking, сгруппированных в блоки: "Преподавание", "Исследования", "Цитирование", "Международное взаимодействие" и "Доход от производственной деятельности (инноваций)".
"Вчера одно из ведущих рейтинговых агентств опубликовало результаты предметных рейтингов. Что очень отрадно, что мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области образования. Для нас это особо важно, поскольку именно за область подготовки учительских кадров нас больше всего критиковали. Поэтому попадание нашего университета, кстати, это единственный университет РФ, который занимает эти позиции, в топ-100 – мы 94-ю позицию занимаем в мировом рейтинге, говорит о том, что стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, была правильной", - сказал Гафуров на журналистам.
Ректор КФУ напомнил, что система предметной подготовки учительских кадров в республике с 2010 года претерпела существенные изменения из-за претензий к качеству подготовки педагогов. Сегодня она имеет собственную модель: в Елабуге учителей готовят по традиционной модели, а в Казани подготовка учительских кадров носит распределённый характер – учителей физики готовит институт физики, учителей биологии готовит институт биологии, учителей математики готовит мехмат и так далее. Координирует всю работу базовый институт – Институт психологии и образования КФУ.
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Результатом всех этих изменений, по словам Гафурова, и стали результаты нынешнего рейтинга. При этом, как отметил ректор, при оценке рейтинговое агентство учитывало и качество образования, и научные исследования, и доход, который зарабатывается в этой сфере, и международные контакты.
Российской Федерации сегодня наши позиции лучшие. Они были таковыми и в прошлом году, просто в прошлом мы занимали позицию в рамках 101-125, сегодня мы занимаем 94-ю позицию. Московский университет – 201-250, Санкт-Петербургский политехнический – 301-400, Томский – 400+, Уральский федеральный университет – 401+", - отметил Гафуров.
При этом он подчеркнул, что названные университеты в основном занимаются научными исследованиями либо осуществляют подготовку учительских кадров только на уровне магистратуры. КФУ, по его словам, – единственный вуз, осуществляющий подготовку учителей на всех уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также имеющий сильную систему переподготовки действующих учительских кадров.
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Республика ТатарстанКазанский (Приволжский) федеральный университетРоссияКазаньОбразование - ОбществоОбщество
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