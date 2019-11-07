СК завел дело после отравления детей, ехавших из Минвод в Москву

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти 30 детей, ехавших поездом из санатория в Минеральных Водах в Москву, госпитализированы с отравлением, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", по факту отравления детей, следовавших в поезде сообщением "Владикавказ - Москва", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что группа из 44 детей 9-14 лет следовала из санатория в Минеральных Водах в Москву. Вечером 6 ноября в поезде восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, медработник на железнодорожной станции "Россошь" оказал им медпомощь.
Добавляется, что после того, как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. Отмечается, что по прибытии в Москву дети были госпитализированы.