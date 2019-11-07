СК завел дело после отравления детей, ехавших из Минвод в Москву

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", по факту отравления детей, следовавших в поезде сообщением "Владикавказ - Москва", - говорится в сообщении.

В Казани более 30 детей отравились в одном из отелей

В Казани более 30 детей отравились в одном из отелей

Следствием установлено, что группа из 44 детей 9-14 лет следовала из санатория в Минеральных Водах в Москву. Вечером 6 ноября в поезде восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, медработник на железнодорожной станции "Россошь" оказал им медпомощь.

Добавляется, что после того, как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. Отмечается, что по прибытии в Москву дети были госпитализированы.