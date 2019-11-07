Жаров поручил продолжить диалог с европейскими компаниями по защите данных

"Я предлагаю продолжать диалог. Я поручаю своему заместителю Юрию Контемирову, который отвечает за персональные данные, продолжить диалог с европейскими компаниями. Я полагаю, что локализация баз данных на территории Российской Федерации при отсутствии ограничений на их трансграничную передачу, если она обусловлена, естественно, целями обработки персональных данных, - вполне либеральная норма. Я повторяю, что, безусловно, регулятор заинтересован в диалоге", - сказал Жаров на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".