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РИА Новости

Жаров поручил продолжить диалог с европейскими компаниями по защите данных

11:46 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРуководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров поручил своему заместителю Юрию Контемирову продолжить диалог с европейскими компаниями по защите персональных данных, добавив, что регулятор заинтересован в диалоге.
"Я предлагаю продолжать диалог. Я поручаю своему заместителю Юрию Контемирову, который отвечает за персональные данные, продолжить диалог с европейскими компаниями. Я полагаю, что локализация баз данных на территории Российской Федерации при отсутствии ограничений на их трансграничную передачу, если она обусловлена, естественно, целями обработки персональных данных, - вполне либеральная норма. Я повторяю, что, безусловно, регулятор заинтересован в диалоге", - сказал Жаров на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
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Перед бизнесом, по его словам, становятся новые вызовы, сеть быстро меняется.
"Мы должны создавать условия качественной и эффективной работы на территории РФ и при этом, безусловно, защищать интересы собственников персональных данных, наших граждан", - добавил Жаров.
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