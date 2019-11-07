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РИА Новости

Краснодарские разработчики ПО надеются, что их продукт установят на Tesla

11:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкTESLA "Model X"
TESLA Model X
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
TESLA "Model X". Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Краснодарские разработчики программного обеспечения (ПО) рассказали РИА Новости, что надеются на установку на новую модель тесламобиля их разработки, направленной для изучения в Tesla вместе с предложением о сотрудничестве.
Ранее в ходе предпринимательского форума в Краснодаре основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, пообщавшийся с участниками мероприятия по видеосвязи, выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработала краснодарская компания "Информ-Системы". Её руководитель Алексей Игнатьев, сам владелец электромобиля Tesla, рассказал участникам форума, что создал более простую операционную систему, чем та, которая стоит на электромобилях Маска.
На этой неделе "Информ-Системы" сообщили, что материалы в Tesla уже направлены. Как уверяет Игнатьев, разработанное его компанией ПО способно повысить безопасность тесламобиля, увеличить скорость работы центральной консоли, расширить зону поддержки за счёт усиления безопасности софта и ускорить систему его обновления.
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"Операционная система – один из базовых компонентов автомобиля… Понятно, что речь идёт о внедрении в новые какие-то автомобили, потому что переделать какие-то существующие очень тяжело. Возможно, это будет делаться следующим этапом, возвратом так называемым, то есть, сначала можно что-то улучшить в новой линейке, отработать это всё, а потом сделать доработку существующих автомобилей. Даже если всё нормально будет, и они согласятся на партнёрство, это потребует какого-то времени по выводу какой-то линейки. Может быть, это будет Model Y", - рассказал РИА Новости Игнатьев.
Краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск принял необычное приглашение и 18 октября пообщался с кубанскими предпринимателями по видеосвязи. В ходе беседы, он отметил качество российского образования, а участников форума назвал "классными".
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Илон МаскTesla motorsSpaceXКраснодарКалифорнияТехнологииЭкономика
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